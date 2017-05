Feuerwehr-Oldtimer auf Ausfahrt

14.05.2017, 20:38 Uhr

Bei frühlingshaften Wetter habe sich 35 Feuerwehrfreunde der Feuerwehr-Oldtimer in St. Florian getroffen, um mit ihren 15 historischen Einsatzfahrzeugen eine gemeinsame Ausfahrt nach Steyr unternommen.Die am weitesten angereiste Gruppe war aus Salzburg von der Feuerwehr Obertrum am See (132 Km) Das ältesten Einsatzfahrzeug war ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Frankenmarkt ein Mercedes-Benz Bj: 1938.Zum Ausklang des Tages fand ein gemütliches Grillen beim technischen Zug der FF Steyr mit Gemeinderäte Rosa Hieß und Josef Holzer statt.