Kern und Gerstorfer bei SP-Bezirkskonferenz

23.09.2018, 08:21 Uhr

300 Delegierte und Gäste werden dabei sein

STEYR. „Wir erwarten viele Ehrengäste zu unserer Bezirkskonferenz, seitens der Bundespartei hat sich Christian Kern angekündigt, und auch Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer kommt zu uns, was wir im Bezirk als große Auszeichnung werten. Was mich sehr freut: Unser Casino-Saal wird mit 300 Delegierten und Gästen voll sein“, so Nationalrat und Bezirkspartei-Vorsitzender Markus Vogl.Als Vorsitzender stellt sich Markus Vogl bei der Bezirkskonferenz am Samstag, 29. September, der Wiederwahl. Als Stellvertreterinnen und Stellvertreter kandidieren 3. Landtags-Präsidentin Gerda Weichsler-Hauer, Vizebürgermeisterin Ingrid Weixlberger und Siernings Bürgermeister Manfred Kalchmair.Die Konferenz-Teilnehmer werden auch über Anträge diskutieren. Unter anderem steht ein Antrag zur Arbeitszeitverkürzung als Antwort auf das neue Arbeitszeitgesetzt der Regierung zur Abstimmung. In weiteren Anträgen werden die Absicherung des pädagogischen Modells der Steyrdorf-Schule mit den Inklusionsklassen sowie die Rücknahme der Kindergarten-Gebühr für die Nachmittagsbetreuung gefordert.Die Bezirkskonferenz ist auch der würdige Rahmen für die Verleihung der Victor-Adler-Plakette, der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie. Heuer sind langjährige und verdiente Persönlichkeiten dafür nominiert: Steyrs Bürgermeister i. R. Ing. David Forstenlechner, die Vizebürgermeister a.D. Karl Mayrhofer aus Sierning und Walter Oppl aus Steyr sowie Eveline und Walter Tötzl, die seit Jahrzehnten als Funktionärin bzw. Funktionär aktiv sind.Gerda Weichsler-Hauer stellt sich als SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende und Gemeinderätin Birgit Schörkhuber als Bezirksbildungs-Vorsitzender der Wiederwahl.Die SPÖ-Bezirkskonferenz beginnt am 29. September um 13.30 Uhr im Casino Steyr.