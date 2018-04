Schwerpunkt-Themen Arbeit und Wirtschaft bei Programm-Diskussion der SPÖ

29.04.2018, 10:14 Uhr

„Ich bin wirklich beeindruckt, wie konsequent und fundiert das Diskussionspapier besprochen worden ist“, sagt Markus, „Ich habe selber einen Tisch im Rahmen des World-Cafés‘ moderiert und dabei etliche, neue an der Sozialdemokratie interessierte Bürgerinnen und Bürger kennengelernt. Sie haben ihre Vorstellungen sehr gut vertreten!“Die Grundforderungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Steyr und Steyr-Land lauten zusammengefasst so: Auch Roboter sollen Steuern zahlen, besonders unter dem Eindruck der Digitalisierung und weiteren Automatisierung. Frauen- und Männereinkommen müssen sich für gleichwertige Arbeit endlich angleichen. Und: die Finanzmärkte müssen wieder gebändigt werden.„Das sind nur drei Quintessenzen. Es ging unter vielen weiteren Aspekten auch um altersgerechte Arbeitszeiten und die Bedeutung von Lehrberufen sowie um einen starken Industrie-Standort Steyr“, erklärt Markus Vogl, „Sämtliche Feedbackbögen und die Diskussionszusammenfassungen haben wir an die Bundes-SPÖ übermittelt.“Wer sich noch online in die Debatte einschalten möchte, kann sich unter www.zukunftsprogramm.at einloggen.