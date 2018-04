1. Judo-Bundesliga: 6:8 Niederlage für Reichraminger Judokas, den Vize-Meister aber geärgert

22.04.2018, 17:17 Uhr

Nach fast 30 Jahren gab es also wieder ein Aufeinandertreffen in der höchsten Judoliga zwischen Askö Reichraming und dem UJZ Mühlviertel I. Die beiden Durchgänge waren mit jeweils 4:3 für das UJZ sehr ausgeglichen, somit der knappe Endstand von 8:6 für die Gäste.Am Ende eine sehr enge Geschichte mit der so nicht gerechnet werden konnte. „Mit etwas Glück hätten meine Jungs fast einen Punkt gegen den Vize-Meister gemacht, sie hätten es sich verdient“ , so Trainer Alfred Scharnreitner

Einen tollen Auftakt in der vollen Halle von Ternberg legte Youngster Daniel Leutgeb hin. Gegen Dauerrivale Nikolas Rechberger ging es im ersten Durchgang ins Golden Score, wo Daniel mit einer herrlichen Beintechnik die entscheidende Wertung erzielen konnte. Auch im 2. Durchgang behielt Daniel die OberhandBis 66kg traf Philipp Sellner auf einen starken Tobias Weixelbaumer. Beide Male hatte er dabei das Nachsehen. Eine umstrittene Kampfrichterentscheidung im 2.Durchgang sorgte kurz für Aussehen. Jedoch entschieden sie Kampfrichter gegen Philpp Sellner.Bis 73 kg und 81kg gab es für die Reichraminger leider nur wenig zu holen, sowohl Oliver Sellner und Simon Reisinger verloren ihre Duelle.In der Kategorie bis 90kg setzte Jonathan Reisinger ein starkes Ausrufezeichen. In beiden Durchgängen zeigte er eine souveräne Leistung, sowohl gegen Simon Hofer im 1.Durchgang und Woijek Kanik im 2. Durchgang ging er als Sieger von der Matte. Beide Male nagelte er seine Gegner im Bodenkampf fest.Eine taktische Angelegenheit wurde es dann -100kg und +100kg, wer von den Reichraminger Legionären – Cetic oder Fogasy – trifft auf Nyman. Beide Male traf es den slowenischen 90kg Mann der gegen Nyman, wog auf 100kg ab, ran musste. Im ersten Durchgang hielt Jesenko Cetic das Match lange offen. Erst im Golden Score hatte der schwedische Ex-Weltmeister den längeren Atem. Im 2.Duell trafen sich die Beiden erneut aufeinander, die Luft war jedoch leider raus, Nyman fixierte den 8. Punkt und den Sieg für die Mühlviertler.Die beiden Punkte auf +100kg von Gergö Fogasy gegen Rainer Binder waren klare Sache, wurden aber zur Nebensache.Die Reichraminger Punkte machten: Daniel Leutgeb, Jonathan Reisinger und Gergö Fogasy je 2 Punkte