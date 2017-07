1000 Dollar Turnier steht wieder auf dem Programm

26.07.2017, 09:18 Uhr

28. Herren-Doppel, 7. Damen-Doppel, 16. Mixed-Doppel

KLEINREIFLING. Der Tennisclub Kleinreifling veranstaltet von 4. bis 6. August sein traditionelles 1000-Dollar-Turnier. Gewertet wird in den Klassen Herren 1 und 2, Damen sowie Mixed. Nennungen sind über Nuliga bzw. per Mail an tckleinreifling@gmail.com oder bei Reinhold Zawrel tel. unter 0664/4357909 möglich. Nennungen sind bis Mittwoch, 2. August, bis 18 Uhr möglich. Spielbeginn ist am Freitag, 4. August, um 14 Uhr, am Samstag und Sonntag um 9 Uhr. Spielberechtigt sind alle Spieler, die bei österreichischen Vereinen gemeldet sind.Am Samstag, 5. August, lädt der TC Kleinreifling zur anschließenden Players Party ein. Schlafplätze sind im Turnsaal vorhanden. Alle weiteren Infos auf der Homepage

Bewerb I: offenBewerb II: mindestens ITN 10,00 pro Doppelpaar - gültig bei AnmeldungDamen: offenMixed: offen – keine ITN-WertungDotation $ 1.620,-Preise: Bewerb I Bewerb II Damen MixedSieger: $ 240,- $ 240,- $ 240,- $ 120,-Finalist: $ 100,- $ 100,- $ 100,- $ 60,-Semifinalist: $ 60,- $ 60,- $ 60,- $ 30,-