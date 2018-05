11:3 Sieg in der OÖ Schülerliga für Reichraminger Judokas

06.05.2018, 15:16 Uhr

Die Punkte für Reichraming

Einen eindrucksvollen Sieg fuhr das Reichraminger Schülerteam bei ihrer ersten Begegnung der diesjährigen OÖ Schülerliga ein.Gegner war am Staatsfeiertag auswärts in Alkoven das Team von JZ Rapso OÖ. Bereits nach dem ersten Durchgang waren die Weichen mit einem 6:2 auf Sieg gestellt. Der 2. Durchgang ging mit 7:1 noch klarer für die Reichraminger aus. Mit diesem tollen Auftaktsieg von 11:3 kann man schon gespannt auf die nächsten Aufgaben sein, die in der Meisterschaft noch warten.Isabella Stögmann, Clemens Pichler, Hanna Stögmann, Luca Gassenbauer,Max Wöss je 2 PunkteStefan Stögmann, Kilian Ahrer, Mohamed Muntsurov je 1 Punkt