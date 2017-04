Basketball: Sieg in Kammer und Saisonfinale am Samstag gegen Enns!

30.04.2017, 20:52 Uhr

Tadellose Vorstellung der Steyrer Mannschaft! Phasenweise zwar ein sehr ruppiges Spiel, dies aber auf beiden Seiten. Der Schlüssel zum Erfolg lag diesmal in der effektiven Defensive der Steyr und in der schnellen Spielführung. An Tempo mangelte es in dieser Partie nicht. Letztlich führte das echt starke zweite Viertel zum Steyrer Sieg. Ansonsten war der Spielverlauf sehr ausgeglichen und spannend. Mit dem Erfolg in Schörfling sicherten sich die Mac's den Gruppensieg in der mittleren PlayOff-Gruppe der oö. Landesliga. Der Klassenerhalt war ja bereits festgestanden.

Das letzte Spiel der Saison 2016/2017 steigt kommenden Samstag (6.5.17, 19h, Stadthalle Steyr-Tabor) gegen die Lions aus Enns. Da wollen sich die Mac's mit einer guten Leistung bei den Fans bis zum Herbst verabschieden. Ohne Druck wollen die Steyrer Mac’s ordentlich aufspielen.

VORSCHAU - letztes Saisonspiel:

Samstag, 06.05.2017, 19:00 Uhr, Stadthalle Steyr-Tabor:

McDonald's Steyr gg. UBBC Lions Enns

"Das Team will sich unseren Fans noch einmal in sehenswerter Art präsentieren. Wir streben ein tolles Spiel und einen Steyrer Sieg an!"Juraj Mlynsky 23, Marco Zanlucchi 23, Michael Galli 4, Peter Medinger 4, Clemens Zeiler 4, Sebastian Filipovic 2, Makarije Kovacevic 2, Philipp Hasenauer 1, Sebastian Hilgärtner.UBBC Lions Enns gg. McDonald's Steyr16 : 49 (10:24)McDonald's Steyr: Marko Spasic 20, Leandro Rubio Suarez 15, Paul Gelsinger 6, Karim Ali 4, Lukas Petrovic 2, Moritz Weiß 2, Tobias Mittermayr.McDonald's Steyr gg. Swans Gmunden42 : 18 (17:12)McDonald's Steyr: Paul Gelsinger 10, Tobias Mittermayr 8, Leandro Rudio Suarez 8, Marko Spasic 6, Lukas Petrovic 4, Moritz Weiß 4, Karim Ali 2.