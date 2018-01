Countdown zur 24H Burgenland Extrem Tour 2018

14.01.2018, 23:08 Uhr

Was veranlasstsich Ende Jänner bei Regen, Schnee, Eis, Wind oder doch Sonnenschein sich der Herausforderung zu stellen und den Neusiedlerseemit seinenzu umrunden?Am besten beschreiben es die Organisatorenselbst."Wir wollen Menschen in Bewegung bringen und sie das gute Gefühl der wohltuenden Erschöpfung wiederentdecken lassen. Selbstbestimmt an seine Grenzen zu gehen heißt auch, seine Grenzen zu kennen. Die 24H Extrem Tour ist ein Abenteuer, ein Weg zu neuen Erfahrungen und ein Pfad zu sich selbst"

Das Konzept macht diese Tour so einzigartig.Da es keine Zeitnehmung gibt starten Wanderer, Pilger, Smovey, Walker, Hobbysportler und Extremsportler gleichzeitig jeder fürund dochDer Weg ist das Ziel und das ist bei dem einem bei 2km, 20km, 120km oder so wie bei den Radfahrern 360km die den See 3-mal umrunden können.Die Tour entwickelt sich von Jahr zu Jahr und wächst nicht nur an Erfahrung und Teilnehmer.Durch das neue Projektkonnten 515 Schüler/innen motiviert werden in diesem Jahr teilzunehmen.Dabei werden 30km von Neusiedl nach Oggau zurückgelegt.Das mit Sicherheit eine neue Erfahrung für die jungen Menschen ist und ihr weiteres Leben prägen wird.So lernen sie mit Spaß an der Bewegung durch die Natur, Ausdauer um ein Ziel zu erreichen.Ich selbst werde mich am 26.Jänner 2018 das fünfte Mal auf den Weg rund um den Neusiedlersee begeben. Jede Teilnahme schreibt seine ganz besondere Geschichte so freue ich mich schon was mich in diesem Jahr erwartet und Erfahrungen mitnehmen darf.Nicht umsonst kann die Extrem Tour wieder einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen mit 3500 Starter/innen2000(Gehen/Laufen) 26.1.2018 OGGAU 04:30900(Gehen/Laufen) 26.1.2018 Apetlon 09:30224(BIKEN) 25.1.2018 Lakemania 12:00515( Gehen) 26.1.2018 Neusiedl am See 10:30Auch International bekommt die Extrem Tour immer mehr Fans das sich bei den 22 verschieden Nationen im Teilnehmerfeld wiederspiegelt.Vor kurzem wurde das Abenteuer rund um den Neusiedlersee unter den Top Nine Outdoor Events Weltweit gewählt.Ich freu mich schon auf eine ganz besondere Reise mit meiner Frau, meinen Sohn, Freunden, Bekannten aber auch neue Begegnungen, tollen Gesprächen, neuen Erfahrungen, aber auch auf die Zeit fürEinen großen Dankescön an Michael, Tobias, Josef und den gesamten Team der Extrem TourOhne Euch gäbe es dieses Abenteuer rund um den See nicht.Euer OÖ Botschafter der 24 Stunden Burgenland Extrem TourAndreas Gindlhumer