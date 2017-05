Der 19. Steyrer Sparkasse Schlossparklauf steht in den Startlöchern

08.05.2017, 15:13 Uhr

Marathon-Ass Valentin Pfeil

Rund 500 Kinder werden dabei an den Start gehen. Die Kleinsten (Jahrgang 2010) starten am 13. Mai um 14 Uhr. Für sie gilt es, eine Strecke von 500 Metern zu absolvieren. Der letzte Start (Jahrgang 2004) erfolgt um 16.45 Uhr über eine Strecke von 700 Meter, die Startnummernausgabe ist um 12.30 Uhr im Steyrer Schlosspark.Die jungen Mädels und Burschen laufen getrennt nach Jahrgang unterteilt. Zwischen den Läufen finden die Siegerehrungen statt. Und wer weiß – vielleicht schaut ja Marathon-Ass Valentin Pfeil auf einen Besuch vorbei und feuert den Laufnachwuchs kräftig an. Für alle Teilnehmer gibt es eine Finishermedaille im Ziel. Infos und Anmeldung auf www.lac-amateure.at