Der Eisenwurzen-Triathlon feiert sein erstes Jubiläum!

Am 18.06.2017 wird es ab 9:30 Uhr in und um Garsten wieder heiß hergehen, wenn der Veranstalter ASKÖ Laufrad Steyr wieder einlädt um die Distanzen von 500m Schwimmen, 22km Radfahren und 5km Laufen ohne Unterbrechung schnellstmöglich zu absolvieren. Eine Neuerung ist heuer der Hobbybewerb für Einsteiger, mit Jedermann/frau-freundlichen Distanzen von 200m Schwimmen, 11km Radfahren und 3km Laufen.

Die Streckenführung bleibt auch heuer trotz Baustellen im Vorfeld unverändert, ebenso die Infrastruktur rund um das Rennen und die Veranstalterleistungen an die Teilnehmer wie ChampionChip-Zeitnehmung, ein ausgiebiges Finisherbuffet, physiotherapeutische Betreuung etc. sind analog zu den letzten Jahren.Steyrer Triathlon-Stadtmeisterschaften und die Garstner Triathlon-Gemeindewertung über die klassische Distanz sind auch heuer wieder fixer Bestandteil des Eisenwurzen-Triathlons.Ein großes Anliegen ist dem Veranstalter der sportliche Nachwuchs - so wird Jugendlichen und Junioren, bzw. Nachwuchsstaffeln (Jahrgang 1999 - 2005), unabhängig davon ob von einem Verein, einer Schule oder einer ehrenamtlichen Organisation, eine Teilnahme zu vergünstigten Sonderkonditionen angeboten. Dieses Angebot wird auch heuer wieder von der Christkindler Jugend hervorragend angenommen, welche erneut sechs Nachwuchsstaffeln an den Start stellt.Das Starterfeld ist auf 180 Einzelstarter und 48 Staffeln über die klassische Distanz, und 50 Teilnehmern beim Hobbybewerb begrenzt. Bereits jetzt, ein Monat vor Anmeldeschluss, sind insgesamt knapp 190 Athleten über sämtliche Distanzen angemeldet, und das obwohl am gleichen Wochenende mit denITU-Europameisterschaften in Kitzbühel starke "Konkurrenz" herrscht. "Dies ist ein deutliches Ausrufezeichen, dass einerseits der Triathlonsport bei uns in der Regiongelebt wird, und auch Oberösterreichs Topathleten die Atmosphäre und attraktive Streckenführung des Eisenwurzen-Triathlons genießen." Daher raten die Veranstalter vom ASKÖ Laufrad Steyr sich rechtzeitig anzumelden um sich einen Startplatz zu sichern.Oberstes Ziel des Veranstalters ist es vielen Hobby- und Nachwuchssportlern aus der Region die Materie Triathlon schmackhaft zu machen. "Auch wenn wir viele Top-Athleten aus ganz Österreich am Start hatten, freuen wir uns wenn viele Neueinsteiger und Gelegenheitstriathleten die Chance einer Teilnahme nutzen und bei uns begrüßen dürfen", so die Veranstaltungsleitung.Sämtliche Infos zur Veranstaltung findet man auf www.laufrad.cc und auf dem Facebook-Stream unter EisenwurzenTriathlon