Ein Fußballtraum wird wahr für 40 Kids des ASV Behamberg Haidershofen

22.09.2018, 09:42 Uhr

Große Augen, Aufregung und das stolze Gefühl, mit den Fußball-Idolen Hand in Hand auf das Spielfeld zu laufen...

40 Kinder vom ASV Raika Behamberg Haidershofen waren am Freitag live dabei als Einlaufkinder beim Match SK Vorwärts Steyr vs WSG Wattens!Begleitet von Michael Bachner (ASV Jugendleiter), Stefan Heinzlreiter (Trainer ASV U8) und Andrea Trnka (ASV Nachwuchsteam) wurden die ASV-Nachwuchskicker von Bernadette Wagner (SK Vorwärts Steyr) durch die S.I.S Arena geführt. Das Highlight waren natürlich die Spielerkabinen und das Einlaufen mit den Fußball Profis der beiden Mannschaften.Anschließend durfte sich die Haidershofner Truppe das Spiel im Raiffeisen-Corner ansehen und feuerte Vorwärts natürlich lautstark an. Der Ausgang des Matches war für die Kids nebensächlich, SK Vorwärts Steyr verlor 2:0 gegen WSG Wattens, dieses großartige Erlebnis wird den Kids immer in Erinnerung bleiben!Herzlichen Dank an SK Vorwärts Steyr für die Einladung und die tolle Organisation!