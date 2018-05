Erneut eine knappe Niederlage für Reichrming in der 1.Judo Bundesliga - 8:6 gegen Judo-Union Raika Pinzgau

06.05.2018, 15:45 Uhr

So wurde der ungarische Legionär Fogasy im ersten Durchgang zu Unrecht 2x bestraft, der Punkt fehlte zum Schluss den Reichraminger Judokas. Beim Kampf Simon Reisinger gegen Top-Mann Mitterfellner fehlte auch nicht viel, auch hier war so manche Entscheidung nicht zu Gunsten der Reichraminger gefallen. „Reisinger kämpfte wie ein Löwe, einen Punkt hätte er sich verdient gehabt“, war Trainer Alfred Scharnreitner trotzdem stolz auf seine Jungs. „Wir werden weiter kämpfen und die Köpfe nicht hängen lassen.“Für die Punkte in Pinzgau sorgten Nachwuchstalent Daniel Leutgeb der im ersten Durchgang den U21 Legionär aus der Slowakei besiegte, 2x ein wieder fitter Oliver Sellner mit einer Top Leistung auf -73kg, 2x der slowenische Legionär Cetic bis 100kg sowie 1 x Legionär Fogasy +100kg.