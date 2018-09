Erster WM-Auftritt von Philipp Steinmayr

24.09.2018, 14:22 Uhr

Motorrad-Ass aus Wolfern fuhr in Le Castellet (FRA) beim Endurance WM-Lauf sogar in die Punkteränge

Erste Superbike-Saison führt zur WM



WOLFERN. Nach dem Umstieg von der Stock 600 Klasse in die Superbike Klasse ging für Philipp Steinmayr erstmals der WM-Traum in Erfüllung. In Südfrankreich fuhr der 25-jährige Motorrad-Rennfahrer aus Wolfern für das „Wojcik Racing Team“ sein erstes Rennen im Endurance World Championship.„Ich habe mich entschieden, von der Stock 600 Klasse in die Superbike Klasse zu wechseln und bekam nun diese große Chance für einen WM-Start“, freut sich Philipp Steinmayr aus Wolfern. In der Superbike Klasse machte der 25-Jährige auf sich aufmerksam und bekam dann die große Chance auf einen Startplatz in der Endurance World Championship: „Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich gleich in meiner ersten Superbike-Saison die Chance für ein WM-Rennen bekomme“, so Steinmayr, der am Red Bull Ring beim Alpe Adria Termin für diesen WM-Start angesprochen wurde.

Platz 6 unter den Rookies bei WM

In der letztjährigen IOEM Superstock 600 Serie wurde Steinmayr Vize-Champion und heuer nominierte ihn das Wojcik Racing Team sogar zum Startfahrer für das Langstreckenrennen in Frankreich: „Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man neu im Team ist und dann gleich auch zum Startfahrer ernannt wird. Ein unglaubliches Feeling, wenn man dann in ein 24-Stunden-Rennen startet und man übernimmt die Verantwortung vom Start weg“.Für Philipp Steinmayr ist dieses WM-Abenteuer eine wertvolle Bereicherung für seine Motorsportzukunft: „Es war eine wichtige Erfahrung, mein Team hat mich super angenommen und wir konnten gemeinsam im Training und auch im Rennen sehr gute Leistungen zeigen“. Auch mit dem Druck, sein Team nicht zu enttäuschen konnte der talentierte Motorrad-Racer sehr gut umgehen: „Obwohl ich in den Pausen körperlich schon ziemlich am Ende war, konnte ich während der gesamten Renndauer konstant meine Leistungen abrufen“.Dieser WM-Einsatz, wo im Rookierennen sogar der 6. Rang unter 31 Startern erreicht werden konnte, wird dem 25-jährigen Rundstreckenpiloten noch sehr lange in angenehmer Erinnerung bleiben.