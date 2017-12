ESC Askö Weyer wurde fünfter bei der allg. Landesmeisterschaft auf Eis!

31.12.2017, 14:38 Uhr

Am Samstag bei der Vorrunde konnten sie erst mit Siegen in den letzten zwei Spielen den Aufstieg in die Aufstiegsrunde und somit den Klassenerhalt sicher stellen! Sie kamen unter 15 Mannschaften auf den sehr guten 7. Platz!Am Sonntag im Aufstiegsplayoff verloren sie nur 1 Spiel und spielten zum Schluß um Rang 5 und 6! Dieses Plazierungsspiel konnten sie klar gewinnen und erreichten somit Rang 5!

Wir Gratulieren dem Team ganz herzlich und wünsche ihnen und dem Rest des ESC Askö Weyer im Jahr 2018 alles Gute und dem ganzen Esc Askö Weyer, vor allem auch unseren Damen, viele weitere Erfolge und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018!