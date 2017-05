Felbauer ist Vize-Staatsmeister

05.05.2017, 10:10 Uhr

Selbstverteidigung für Frauen

Ab Mai neu beim Kickboxclub ist, dass es für Frauen, welche unter ihresgleichen Kickboxen und Selbstverteidigung erlernen wollen, eine eigene Gruppe geben wird.Bei Interesse einfach am Freitag um 19:30 Uhr in der Wehrgrabenschule in Steyr vorbeischauen.