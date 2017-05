Heimspiel-Doppelpack bei Vorwärts: Sturm Amateure & Union Bad Hall kommen nach Steyr

10.05.2017, 11:31 Uhr

Der SK Vorwärts Steyr empfängt am kommenden Samstag, 13. Mai, die Sturm Amateure. Im Anschluss geht es für die 1b um den Bezirksliga-Aufstieg.

Erfolgreich gegen Teams aus der Steiermark

Ausfälle auf beiden Seiten

1b um Bezirksliga-Aufstieg

STEYR. Fünf Runden vor Schluss der Regionalliga Mitte steht der SK Vorwärts auf Platz sechs in der Tabelle. Das Saisonziel – ein gesicherter Mittelfeldplatz – ist längst erreicht, zudem ist die Qualifikation für den ÖFB-Cup 2017/18 schon so gut wie sicher. Ausruhen will sich die Mannschaft in den letzten fünf Runden aber keinesfalls, Ziel ist es nun, am Ende unter den Top-Fünf zu stehen. Dabei könnte den Rot-Weißen die Heimstärke helfen, spielt der SKV doch noch dreimal vor eigenem Publikum.Vier der letzten fünf Saisonspiele bestreitet Vorwärts gegen Mannschaften aus der Steiermark. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die Rot-Weißen gegen Teams aus diesem Bundesland besonders erfolgreich waren. Im Schnitt sind bisher gegen steirische Mannschaften 1,83 Punkte geholt und 2,58 Tore geschossen worden (OÖ: 1,44 Punkte; 1,44 Tore - Kärnten: 1,0 Punkte; 1,25 Tore).Am Samstag, 13. Mai, kommen um 16 Uhr die Sturm Amateure nach Steyr. Die junge Mannschaft von Ex-Teamspieler Markus Schopp hat in der Rückrunde 16 Zähler geholt und damit einen mehr als der SK Vorwärts. Das Hinspiel in Graz konnte Vorwärts mit 3:1 für sich entscheiden. Bei den Hausherren fehlen die Langzeitverletzten Radek Gulajev und Felix Ratzenberger sowie der gesperrte Josip Martinovic. Auch Kapitän Reinhard Großalber wird wohl weiter pausieren müssen. Bei Sturm sind Martin Ehrenreich und Ervin Bevab gesperrt.Im Anschluss an das Regionalliga-Match empfängt die 1b des SK Vorwärts in der 1. Klasse Ost Bad Hall (19.30 Uhr). Die Mannschaft von Trainer Velibor Maric hat im Frühjahr 19 von 21 möglichen Punkten geholt und liegt als Zweiter voll im Rennen um den Bezirksliga-Aufstieg. Mit der Unterstützung der Fans sollen am Samstag die nächsten drei Punkte eingefahren werden.