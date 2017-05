Jetzt anmelden zum City-Running 2017 in Sierning

02.05.2017, 12:15 Uhr

Bereits zum 9. Mal geht am Sonntag, 21. Mai das Sierninger City Running über die Bühne. Die attraktive Laufstrecke und eine Fan-Staffel erwartet ihre Teilnehmer. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 18. Mai, um 18 Uhr

Bei jeder Witterung

SIERNING. Gestartet wird um 11 Uhr mit den jüngsten Teilnehmern und den Schülern in den verschiedenen Altersklassen. Gelaufen wird eine Stecke zwischen 250 und 1000 m. Um 13.30 Uhr fällt der Startschuss für den Hauptlauf über 5800 m. Die vor einigen Jahren verkürzte und sehr attraktive Laufstrecke ist besonders bei den Hobbyläufern sehr beliebt. Es werden insgesamt 4 Runden zu je 1450 m gelaufen, dabei gehts in jeder Runde 2 mal am Start und Ziel beim Gemeindeamt vorbei. Das ist ganz besonders für die Zuschauer interessant. Neben den Schnellsten werden auch die Gewinner in den einzelnen Altersklassen ermittelt. Es gibt auch eine Ortsmeisterschaft, bei der die schnellsten Sierninger geehrt werden. Die spannende Fun-Staffel beginnt dann um 15 Uhr. Hier kann jeder mitmachen, ob Freunde, Familien, Vereine oder Firmen, die eine 3-Staffel bilden und so um die schnellste und auch mittlere Zeit laufen. Es winken dabei tolle Sachpreise. Nennschluss ist am Donnerstag, 18. Mai, 18 Uhr. Nachnennungen sind gegen eine geringe Gebühr am Sonntag noch möglich. Neben den vielen Zuschauern gibts auch wieder entlang der Strecke mehrere Gruppen die mit Musik die Sportler anfeuern.Startpakete, isotonische Getränke, Obst und Kuchen stehen für die Läufer bereit. Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer ein Tombolalos. Die Pysiotherapeuten Wolfgang und Vera Eckerstorfer sorgen mit Massagen für die optimale Betreuung der Läufer.Um ca. 16 Uhr beginnt die Verlosung der Tombolapreise, wo es unter anderem ein Mountainbike der Firma Hackl, einen Flachbildfernseher, einen Wochenendurlaub für 2 Personen und viele weitere tolle Sachpreise zu gewinnen gibt. Für die Verpflegung mit kühlen Getränken und gschmackigen Essen für alle ist bestens gesorgt, sodass einem schönen und sportlichen Sonntag nichts im Wege steht. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.