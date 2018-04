23.04.2018, 14:06 Uhr

Der Kinderlauftreff richtet sich an alle Kinder ab 4 Jahre, die Spaß am Spiel und Freude an der Bewegung haben (keine Vereinszugehörigkeit notwendig!).Auf dein Kommen freut sich die WSG Gaflenz mit ihrem ausgebildeten Betreuerteam.Terminaviso: Der 19. Gaflenzer Laufsporttag findet am 16. Juni 2018 statt. Weitere Infos auf www.wsg-gaflenz.at