Kletter-Opening mit Open Marathon im Camp Sibley

02.05.2017, 08:41 Uhr

Am Eröffnungstag gibt es wieder für Groß und Klein so einiges zum Ausprobieren: Neben Schnupperklettern, Slakelinen, Riesenschaukel und Flying Fox gibt es auch einen HulaHoop-Workshop. Der Höhepunkt ist wie auch im letzten Jahr die Highline-Überquerung und der Speedkletterbewerb für Kinder, Frauen und Männer ab 17 Uhr, bei dem es wieder tolle Preise zu gewinnen gibt.

Freier Eintritt! Für Verpflegung ist gesorgt.Unser Tipp, für alle, die es wissen wollen: Vormittag: Open Marathon 10:30 bis 13:30 Uhr, bei dem in drei Stunden so viele Routen wie möglich an der Riesenbergerwand zu klettern sind.