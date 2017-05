Krists Neilands gewinnt die Abschlussetappe in Azerbaidjan

08.05.2017, 15:57 Uhr

STEYR. Die sechste Auflage der Tour de Azerbaidjan (UCI 2.1) ging mit dem heutigen Rundkurs in Baku zu Ende. Auf dem 158km langen Teilstück wurden eine große und fünf kleine Runden bewältigt, als Krönung durften die Fahrer dabei sogar Formel 1 LuftEine erneut starke Leistung bot der erst 20 jährige Nils Friedl, welcher es in die Spitze des Tages schaffte und einen 2. sowie 3. Platz bei den Zwischensprints einfahren konnte. Leider wurden die Ausreißer in den kleinen Runden gestellt und durchgereicht, dennoch kann Friedl mit seiner Leistung in Azerbaidjan äußerst zufrieden sein. Nur Krists Neilands (Israel Cycling Academy) konnte dem Feld entwischen und gewann mit 21 Sekunden Vorsprung. Ahmet Örken (Torku Sekerspor), welcher den Sprint des Feldes für sich entscheiden konnte, wurde zweiter und Edwin Avila (Team Illuminate) dritter. Dennis Paulus belegte heute Platz 26 und beendet die Rundfahrt im GC auf Platz 21.