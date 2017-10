„LAC-Familie Rattinger“ über 5,2km eine Klasse für sich

16.10.2017, 14:08 Uhr

Tolle Erfolge für LAC Amateure Steyr beim 46. Int. Wolfgangseelauf

27 km Bewerb mit Valentin Pfeil



10 km Bewerb (Gschwendt - St. Wolfgang)

5,2 km Bewerb (Strobl – St. Wolfgang)

13. Internationaler Sparkasse Christkindllauf

STEYR. Es gab einen 5,2 km Bewerb von Strobl nach St. Wolfgang, einen 10 km Bewerb von Gwschendt nach St. Wolfgang und die klassische Runde um den See mit einer Streckenlänge von 27 km und Start und Ziel in St. Wolfgang. Als Draufgabe gab es noch den Marathon mit Start in Bad Ischl.LAC-Aushängeschild Valentin Pfeil zeigte wieder einmal sein Können: Von Anfang an kämpfte er mit einem Quartett von Kenianern um den Sieg. Pfeil teilte sich das Rennen auf der schwierigen Strecke sehr gut ein. Schließlich wurde er mit einer Endzeit von 1:31.35 Std ausgezeichneter Dritter hinter Tuei Hosea und Bett Benard-Kiplangat aus Kenia! Valentin wird sich jetzt auf die Cross EM in der Slowakei vorbereiten. Diese findet heuer in der Slowakei statt.Ausgezeichnet aber auch das Team vom LAC Amateure Steyr! Vor allem Thomas Jungbauer und Markus Schreiner – bzw. Petra Pramhas bei den Frauen – liefen extrem stark in diesem Bewerb.16. Rang Thomas Jungbauer 1:49.13 Std 4. Rg. M45!!!25. Rang Markus Schreiner 1:53.34 10. Rg. M30!!!257. Rang Petra Pramhas 2:16.22 4. Rg. W20!!!!283. Rang Jürgen Römer 2:17.32 52. Rg. M40379. Rang Markus Derflinger 2:22.06 64. Rg. M40508 Rang Birgit Jegg 2:26.45 9. Rg. W35!!!528. Rang Martin Kaufmann 2:27.35 81. Rg. M401348. Rang Anneliese Kogler 2:56.43 3. Rg. W60!!!1634. Rang Wolfgang Burian 3:21.15 43. Rg. M60Hier zeigte Alex Demse seine gute Form. Der Landesmeister im Halbmarathon wurde ausgezeichneter Zweiter nur knapp hinter Staatsmeister Jürgen Aigner aus Ried.2. Rang Alex Demse 33:27 min 2. Rg. M20418. Rang Sandra Pfaffenlehner 50:54 22. Rg. W20Dieser Bewerb wurde von der LAC-Familie Rattinger dominiert: Vater Helmut und seine Söhne machten Werbung für den LAC Amateure Steyr und dominierten den Bewerb mit ihren ausgezeichneten Leistungen.Rang 1, 4 und 10 in der Gesamtwertung bzw. 3 x Rang 1 in der Altersklassenwertung darf sich sehen lassen. In dieser Konstellation sicher einzigartig! BRAVORang Tobias Rattinger 17:23 min 1. Rg. M204. Rang Daniel Rattinger 18:34 1. Rg. M-U1810. Rang Helmut Rattinger 19:29 1. Rg. M 55Für die LAC-Läufer ist die heurige Saison noch nicht abgeschlossen. Am 11.11. finden in Traun die OÖ LM in Crosslauf statt. Hier werden wir noch einmal Versuchen ein Ausrufezeichen zu setzen!Offizieller Saisonabschluss ist dann der 13. Int. Steyrer Sparkasse Christkindlauf an 18.10.17. Info und Anmeldung: www.lac-amateure.at und www.Pentek-payment.at