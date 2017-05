Leon Glavas ab sofort im U14-Landeskader

02.05.2017, 12:04 Uhr

Sara Bogic (WU12), Veronika Schwarz (WU14) und Leon Glavas (MU14) sorgten jeweils für den Tagessieg. Anna Bogic erreichte bei WU14 den dritten Rang und kam somit auch aufs Stockerl. Für einige Kinder war es der erste Kidscup. Sie waren mit Freude dabei und wir hoffen bei den nächsten Veranstaltungen dieser Serie eine ähnlich starke Teilnehmerzahl stellen zu können – als nächstes am 13. Mai in Ottensheim; am 10. Juni beim PSV Wels; 26. August bei der Union Ebensee, Finale am 30. September beim ULC Linz).

Beim Nachwuchsmeeting des ALC Wels gewannen Leon Glavas und Veronika Schwarz in der U14 Klasse den 60m Sprint, das Kugelstoßen und wurden im Weitsprung Dritte. Manuela Pejazic wurde bei den WU16 im Diskuswerfen 2 und auch Leonie Glavas wurde beim Kugelstoßen in dieser Altersklasse ebenfalls 2. Bei diesem Meeting trafen wir auch Philip Mayrhofer, er ging im Weitsprung (6.51m) und beim 100m Sprint (11.72sec) an den Start. In Wels erreichte der Nachwuchs nicht nur zahlreiche Podestplätze, sondern es wurden auch etliche persönliche Bestleistungen aufgestellt. Eine Folge hatte das engagierte Auftreten bei diesen Wettkämpfen auch schon: Leon Glavas wurde in den U14 Landeskader aufgenommen.Hier geht's zu den Ergebnissen von Ried , die Ergebnisse von Wels gibt's hier