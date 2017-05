Long Distance Radfahren hat einen Namen Christoph Strasser

01.05.2017, 22:14 Uhr

3 malige Gewinner des RAAM (Race Across America) inklusive Streckenrekord, 24 Stunden Weltrekord oder ganz aktuell den Weltrekord Down Under einmal quer durch Australien sind nur einige seiner unglaublichen Erfolge. Auch wenn man die wissenschaftlichen Beweise auf der Hand hat ist es immer wieder beindruckend direkt anhand von Erzählungen oder Bildberichten in eine Welt einzutauchen wo es den Anschein hat des es keinen Horizont gibt. Wie bei seiner Rekordfahrt des RAAM 2014.4860 Kilometer und 35000 Höhenmeter in 7 Tage, 15 Stunden, 56 Minuten von der Westküste bis zur Ostküste der USA.Das bedeutet pro Tag zwischen max. 1 bis 2 Stunden Schlaf Eine unheimliche Herausforderung für Körper und Geist. Allein bei seinen Berichten hatte ich Gänsehaut Pur.Für mich ist es einfach interessant was bei so einem Bewerb mit einem passiert. Am Ende seiner Ausführungen hat er es perfekt formuliert. Es ist nicht nur das Rennen selbst das einem antreibt. Es gehört die Vorbereitung dazu, die Menschen die man auf den Weg dorthin kennen lernt und ein unglaubliches Team und Familie die einem zu 100Prozent zur Seite stehen.Danke Christoph das Du Dir 6 Wochen vor deinem nächsten RAAM die Zeit genommen hast und uns an deinem Leben teilhaben lässt.Ich wünsche Dir das allerbeste und viel Erfolg bei deinem siebenten antreten des RAAM 2017