Neuer Shaolin Tempel in Steyr nimmt Formen an

17.09.2018, 19:00 Uhr

Shaolin Tempel Steyr übersiedelt und will mit viel Elan und neuer Lokalität ins Jahr 2019 starten. Jetzt den Verein unterstützen & einen „eigenen Quadratmeter“ kaufen...

Statt dem Training auf zur Baustelle

Baustein-Matten-Aktion

STEYR. Mehr Platz und mehr Möglichkeiten und das noch dazu sehr zentral in Steyr: Der Shaolin Tempel war bislang in der Haratzmüllerstraße angesiedelt. Weil sich eine ideale Räumlichkeit mit mehr Platz zu günstigeren Konditionen unweit des Steyrer Bahnhofs ergeben hat, zieht man jetzt um. Die hellen und vor allem hohen Räume im neuen Gebäude in der Damberggasse lassen den noch leeren Tempel jetzt schon freundlicher wirken als den alten. Zuvor standen den Sportlern 250 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Im neuen Tempel sind es dann 400 – aufgeteilt in einen großen und kleinen Trainingsraum, eine Küche sowie einem großzügigen Aufenthaltsraum, der durch eine Glasscheibe mit dem großen Trainingsraum verbunden ist. „Eltern und Interessierte können so beim Training zuschauen“, freut sich Oliver Haas vom Steyrer Shaolin Tempel schon auf den Einzug. Gefördert wird das Projekt „Tempel neu“ von der Stadt Steyr sowie vom Land OÖ.Derzeit dominiert im Inneren des Gebäudes noch eine Baustelle. Mit Jahresende will man aber schon im neuen Tempel trainieren. Zwei ihrer wöchentlichen Trainings lassen die Shaolin entfallen – stattdessen wird gemeinsam am Projekt gewerkt. „Beim Arbeiten sind wir immer mindestens zehn bis 15 Leute. Das macht dann auch Spaß und es geht was weiter“, so Haas.„Wir möchten unsere Stellung als gemeinnützige Institution für Gesundheitssport und persönliche Entwicklung in Steyr weiter ausbauen. Danke an unseren Vermieter Berthold Tempelmayr, dass er uns als Verein da so entgegen kommt“, freut sich Haas.Ist alles fertig, möchten die Shaolin ihre Trainingsräume bei Bedarf (z.B. Yogaschulen etc) auch untervermieten. Außerdem soll es künftig einmal pro Woche ein offenes Jugendtraining geben, um Jugendliche niederschwellig zu Bewegung und gemeinschaflicher Aktivität zu bringen. Veranstaltungen von und mit anderen (Kampf)Sport-Vereinen strebt man an, außerdem möchte man gemeinsame Projekte und Workshops mit den anderen Mietern im Haus, insbesonder in der Jugendarbeit, durchführen.200 Matten á 1m² müssen her, um die Trainngsräume komplett mit Matten auszulegen. Daher wurde eine Bausteinaktion ins Leben gerufen, um diese Matten zu finanzieren: „Aus den Mattenresten des alten Tempels gestalten wir ein Kunstwerk, auf dem du dich verewigen kannst und immer Teil des Tempels sein wirst“, hofft Haas auf Mithilfe.Alle weiteren Infos über Sponsoring und Crowdfunding auf www.shaolinsteyr.at