Ortsmeistertitel für Habib, Haslauer & Sangarkhail

10.09.2018, 12:57 Uhr

Beachvolleyball-Ortsmeisterschaften, veranstaltet vom SV Losenstein Sektion Volleyball

Titelverteidiger schlugen erneut zu

LOSENSTEIN. Sieben zusammengeloste Mannschaften mit je einer Damen spielten am Sonntag, 9. September, beim Ennstal Hallenbad in Losenstein um den heiß begehrten Wanderpokal bei sommerlichen Temperaturen und gemütlicher Atmosphäre mit vollem Einsatz inklusiver Hechtsprünge, Sprints & Co.Der Ortsmeistertitel 2018 erging an den Titelverteidiger und das langjährige SVL Mitglied Amer Habib gemeinsam mit Katharina Haslauer und Aksir Sangarkhail. Im Finale mussten sich Nicole Mandl, Christoph Merkinger und Ali Abdulrahman geschlagen geben. 2019 gibt es dann den nächsten sportlichen Fight um den begehrten Wanderpokal.Mehr auf svlosenstein.at