Reichraming übernimmt Tabellenführung in der 2.Judo Bundesliga

08.10.2017, 23:46 Uhr

Ein unglaubliches 8:6 gegen den Tabellenführer aus dem Mühlviertel.





Aktuell ist man zwar Tabellenführer, der Vorsprung auf das UJZ II beträgt 2 Punkte. In der letzten Runde ist Reichraming kampffrei. UJZ II empfängt Union Kirchham und benötigt einen Heimsieg, um Meister zu werden. Das werden sich die Mühlviertler vermutlich nicht mehr nehmen lassen. Man wäre dann punktegleich, aber klar mit einer schlechteren Unterbewertung.Erneut VIZE-MEISTER hört sich aber auch gut an. Es kommt aber noch Dicker, wie bekannt darf/kann UJZ II als Meister nicht in die 1.Bundesliga aufsteigen. Mühlviertel ist dort bereits mit einer Mannschaft vertreten. Die Bestimmungen sagen, dass der Zweite in der Tabelle rauf muss. Das würde heißen das man nach 28 Jahren (1989 Abstieg aus der damaligen Staatsliga A) wieder erstklassig ist. Und das im Jubiläumsjahr `50 Jahre Askö Judo Reichraming´. Klingt ja alles wie ein Märchen, wie gemacht für die Geschichtsbücher.

Die Punkte für Reichraming:

Kurz zurück zum Sportlichen. Indem man erneut Kahlig (verletzt) und Reisinger S. (Auslandssemester) vorgeben musste und außerdem noch Prexl und Wiesinger (beide krank) ausfielen, dachte wohl keiner an die Reichraminger. Die 4:3 Halbzeitführung sprach zudem auch für die Mühlviertler. Das man doch als Sieger von der Matte ging, an das hätte wohl keiner mehr in der toll gefüllten Halle in Ternberg gedacht. Michael Starzer (gegen Wiesinger Mario) und Oliver Sellner (gegen Karnik) gelang in packenden Kämpfen jeweils die Revanche für die Niederlage im 1. Durchgang. Somit zog man auf 6:4 davon. Philipp Sellner auf 60kg machte jeweils souverän den Sieg zum Auftakt. In den Klassen -90kg und –100kg mit Reisinger Jonathan und Legioär Cetic machte man den Sack zu.„Ein Wahnsinn was die Burschen abgerufen haben, ich bin unglaublich stolz auf sie“, so die Worte von Trainer Alfred ScharnreitnerPhilipp Sellner, Jonathan Reisinger, Jesenko Cetic 2 Punkte,Michael Starzer und Oliver Sellner je 1 Punkt