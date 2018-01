Siegesserien gehen beim Ennstalcup der Kinder weiter

28.01.2018, 00:21 Uhr

Liana Garstenauer vom SC Pechgraben und Alina Schittengruber von den NF Großraming gewinnen jeweils ein Rennen. Die beiden landen abwechselnd auf Platz zwei.Platz drei belegt zweimal Nicole Hartl vom SK Steyr. Die Gesamtwertung führt Liana Garstenauer an. Viermal am Podest und dabei jeweils zweimal Platz eins und zwei. Alina Schittengruber ist Zweite und Elisa Froschauer vom SK Steyr liegt momentan auf Platz drei.Bei den Burschen setzt Jonas Losbichler von den NF Großraming seinen Erfolgslauf fort. Er gewinnt zweimal. Vier Rennen und eben sooft auf Platz eins lautet seine imposante Bilanz. Platz zwei belegt kurioserweise dabei immer Rafael Bertignoll vom SK Steyr. Platz drei holt dieses mal jeweils Simon Ahrer von den Naturfreunden Reichraming. In der Gesamtwertung liegt aber der siebenjährige Jonas Gruber vom WSV Trattenbach auf Platz drei. In seiner Klasse alle vier Rennen gewonnen, hängt er mit viermal Fünftschnellster Gesamt Laufzeit die Älteren Burschen ab.Zwei Rennen sind bei den Kindern im Ennstalcup noch zu fahren.