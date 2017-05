Stefan Gotthartsleitner bleibt in Steyr

04.05.2017, 13:31 Uhr

Mit Stefan Gotthartsleitner hat sich ein weiterer Stammspieler dazu entschieden, auch in Zukunft für den SK Vorwärts Steyr zu spielen.

STEYR. 20 Jahre spielte Stefan Gotthartsleitner für seinen Stammverein Grün-Weiß Micheldorf, ehe er sich letzten Sommer für einen Wechsel nach Steyr entschieden hat. Bei den Fans der Rot-Weißen hat er nicht nur mit seinem Tor gegen Red Bull Salzburg, sondern vor allem mit seinem unbändigen Einsatz Eindruck hinterlassen."Er ist ein absoluter Leistungsträger bei uns geworden, deshalb freue ich mich sehr, dass er zwei weitere Jahre bleibt", sagt Sportchef Gerald Scheiblehner über den 26-jährigen Kirchdorfer, der es in dieser Saison bisher auf fünf Tore und vier Vorlagen gebracht hat. Gotthartsleitner ist dreifacher Familienvater, trotzdem nimmt er den hohen Zeitaufwand in der Regionalliga in Kauf. "Er hat das Potenzial sich weiter zu verbessern", ist Scheiblehner überzeugt.