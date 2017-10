Steyrer Junghexen starten mit Sieg über den Titelverteidiger

17.10.2017, 07:38 Uhr

Die erste Runde der Österreichischen Meisterschaft U16 weiblich brachte gleich in der ersten Runde das oberösterreichische „Derby“ Steyr gegen den Titelverteidiger aus Linz. In einem sehr spannenden und kampfbetonten Spiel hatten die Steyrer Junghexen leichte Vorteile, konnten sich aber nie entscheidend absetzen. Erst in der Schlussminute stand der Sieg der Heimmannschaft fest, für den eine geschlossene Mannschaftsleistung und die Treffsicherheit von Hatice Talas ausschlaggebend waren.

ASKÖ DBK Steyr Witch Cadets – BBC Young Devils LinzAG 62 : 55 (19:15, 16:16, 11:14, 16:10)Witch Cadets: Talas Hatice (37 Punkte), Julia Haussteiner (8), Valentina Mayrhofer (7), Roberta Celic (4), Magdalena Spanring (3), Alina Schmidinger (2), Gülsüm Talas (1), Greta Stiksel, Ines Bouzammita, Barbara Gritsch, Angelina Bukovica, Julia Streicher.Die U12- und die U14-Mädchen der Steyrer Hexen sammelten beim „Buddy-Derler-Gedenkturnier“ in Linz wertvolle Spielerfahrung, wobei größtenteils männliche Teams als Gegner bereitstanden. Den „Young Witches“ (U14) gelang sogar ein eindrucksvoller Sieg gegen die männliche U14-Mannschaft aus Linz (50 : 24), die Linzer Mädchen wurden ebenso sicher mit 53 : 25 besiegt. Gegen die körperlich haushoch überlegenen Teams der VKL Vikings (39:49) und des FCN Wels (14:76) war aber nichts zu holen – außer der erfreulichen Erkenntnis, dass man von der Spielanlage her durchaus mithalten konnte. Das völlig neu formierte Team der Minihexen kam ebenfalls bereits zu einem Sieg (35:13 gegen Linz), verlor jedoch die Spiele gegen BBU Salzburg, Enns und FCN Wels klar. Die Platzierungen (Rang 3 für die Young Witches, Rang 8 für die Minihexen) waren Nebensache.Am kommenden Samstag müssen die Witch Cadets zum nächsten ÖMS-Spiel gegen die Vienna DC Timberwolves nach Wien fahren, die Young Witches spielen im Rahmen einer österreichweiten Turnierserie, an der 15 Teams teilnehmen, in der Steyrer Sporthalle:Sonntag, 22.10.201712,00 Uhr: Young Witches Steyr – Mattersburg Rocks13,45 Uhr: Mattersburg Rocks – BC Vienna 8715,30 Uhr: Young Witches Steyr – BC Vienna 87