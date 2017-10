Steyrer Mastersschwimmer schwammen in Telfs oben auf

02.10.2017, 16:00 Uhr

Ein vierköpfiges Team des ASKÖ Schwimmclub Steyr nahm die Anreise über 340km zu den 29. Int. Österreichischen Mastersmeisterschaften im Tiroler Telfs in Angriff. Im gerade erst eröffneten, niegelnagelneuen Vorzeigebad schwammen 296 Sportlerinnen und Sportler von 64 Vereinen an zwei Tagen um die begehrten Titel.

Bei dieser perfekt organisierten telfer Premiere erreichte der erstmals für die Masters des ASKÖ Schwimmclub Steyr antretende Matthias Bruckner in der Altersklasse 25 auf Anhieb drei Vize-Staatsmeistertitel über 50m Schmetterling, Brust und Freistil.Gleich drei Starter stellten die Steyrer in der AK45. Den jeweils dritten Rang holten sich Marko Pötsch über 100m Rücken, so wie Franz Damhofer über 100m Schmetterling. Auch Vereinsobmann Thomas Unger ließ es sich nicht nehmen seine schwimmerischen Qualitäten zu demonstrieren und trat bei vier Bewerben an. Beim 4x50m Lagenstaffelbewerb gewannen die vier die Bronzemedaille. Mit dabei in Telfs waren auch sechs ehemalige Schwimm- und Trainingskollegen der Schwimmgemeinschaft Eisenstraße, die Sportler des SV Losenstein. (ts)