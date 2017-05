Steyrer Vereine machen gemeinsame Sache beim „Fun-&-Action-Day“

12.05.2017, 11:19 Uhr

Squash, Eskimorolle & mehr

Zehn Sportarten sind mit spannenden Aktivstationen vertreten und lassen die Kids in eine Sportart reinschnuppern, um wichtige Informationen zu den div. Vereinen zu sammeln. Im unteren Teil des Stadtplatzes (Richtung Enge) werden z.B. die Squashschläger geschwungen, die Eskimorolle mit Kajaks gezeigt, eine Turnvorführung gegeben, mit Fußbällen gedribbelt, Körbe werden geworfen und noch vieles mehr.Das Gemeinschaftsprojekt der Steyrer Sportvereine hat sich zum Ziel gesetzt das reichhaltige Angebot genau jenen zu zeigen und mitmachen zu lassen, die an Bewegung und an Trendsportarten interessiert sind aber auch traditionelle Sportarten kennenlernen wollen.Im Vorjahr gelang es über 500 Kinder und Jugendliche der Steyrer Pflichtschulen auf den Stadtplatz zu locken und somit die Vielfältigkeit des Sportangebotes der Eisenstadt einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen.

Bisherige Anmeldungen 2017:

Info und Anmeldung: www.funundaction.at - guenther@briedl.eu& 0664/75026527Sportflieger SteyrATSV Steyr Sektion JudoSV Forelle Teefix Steyr KanuSV Forelle Steyr SegelnASKÖ Karate SteyrShaolin Tempel SteyrShaolin Quan SteyrASKÖ Styria Squash PeopleTurnverein Steyr 1861SK Vorwärts Steyr FußballFit & Fight SteyrLAC Amateure SteyrASV-Steyr 1923Amateure Steyr FußballASKÖ DBK Steyrer HexenNaturfreunde Steyr