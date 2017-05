Tolle Erfolge für Garstner Ausdauersportler

01.05.2017, 22:05 Uhr

Die Garstnerin Julia Ecker (BMC LOUNGE LINZ) konnte am gleichen Tag den Straßenlauf über 5200m in Mörbisch am See für sich entscheiden. Sie konnte sich im Zielsprint nach einer starken Aufholjagd den Tagessieg bei den Damen sichern. Ihr Ehemann Andreas wurde in der Altersklasse M30 dritter.Wenige Stunden später absolvierte Julia auch noch das, ebenfalls in Mörbisch ausgetragene Einzelzeitfahren über 20 Kilometer. Dort errang sie bei windigen Verhältnissen den zweiten Rang in der Klasse W20. Andreas Ecker war ebenfalls am Start und konnte wichtige Trainingskilometer am neuen Zeitfahrrad sammeln.Am Sonntag gelang Lisi Pölzl ein weiterer Achtungserfolg. Sie konnte sich beim Neusiedlersee-Radmarathon gegen die Radspezialistinnen sehr gut behaupten. Nach einer langen Aufholjagd unterstützt durch ihren Lebensgefährten und Edelhelfer Christian Tortorolo war der 2. Platz in der Damenwertung ein beachtlicher Erfolg. Das Rennen wurde zwischen den beiden führenden Damen erst nach 125 Kilometern im Zielsprint entschieden.