U13-Staatsmeisterschaft findet in Steyr statt

08.05.2017, 10:24 Uhr

Steyrer hoffen auf Sieg bei Heim-Meisterschaft

Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, finden die Österreichischen Meisterschaften der U13 Volleyball männlich in der Steyrer Stadthalle statt. Eröffnet werden die Meisterschaften am Samstag um 11.15 Uhr, am Sonntag startet das Turnier um 9 Uhr. VBC-Präsident Fritz Hampel setzt große Hoffnungen in seine Nachwuchs-Volleys: „Voriges Jahr wurde unsere U13 Dritter bei den Staatsmeisterschaften. Heuer hoffen wir natürlich auf einen Sieg.“ Das Finalspiel ist für Sonntag, 21. Mai, um 12.45 Uhr angesetzt. Die Siegerehrung findet um 14 Uhr statt.Alle weiteren Infos dazu auf www.volleyball-steyr.at