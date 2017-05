U23-Weltmeisterschaft: Steyrer Kanuten hoffen auf Nominierung

02.05.2017, 11:57 Uhr

Reithmayr in guter Form

Obmann Briedl zufrieden

Eric Kastner konnte als 3. auch bei diesem Rennen zeigen, dass er zu Österreichs besten Wildwassersprintern gehört. Über die klassiche Strecke belegt der U23 Kanute erneut den vierten Rang. Für Anton Steinwendtner lief es in Graz mit zwei zweiten Plätzen hinter dem Wiener Timon Mauer hervorraged und Elias Meisl, der wie Steinwendtner in der Juniorenklasse paddelte, kam bei beiden Rennen als 4. über die Ziellinie. Katrin Reithmayr sichert sich bei den Bewerben auf der Mur zwei dritte Plätze. Die 20-jährige Studentin konnte erneut unter Beweis stellen, dass sie bereits in guter Form ist.Die fünf Kanuten vom SV Forelle Teefix Steyr Kanu haben ihre Hausaufgaben gemacht und nun liegt es beim Verband, das Team für die Junioren und U23 Weltmeisterschaften vom 25. - 29.07. in Murau auf der Mur zu nominieren.„Mit den Leistungen des Forellenteams bin ich auch nach dem zweiten Rennwochenende mehr als zufrieden und ich hoffe, dass Steyr bei der Nominierung eine wichtige Rolle spielt.“, analysiert Trainer und Obmann Briedl.