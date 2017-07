„Urtypisch Wir“ holen Sieg beim Bubble Soccer

24.07.2017, 13:09 Uhr

3. Ennstaler Bubble Soccer am Fußballplatz Losenstein am Samstag, 22. Juli 2017.

Aftershowparty mit DJ Rainbow

LOSENSTEIN. Das 3. Ennstaler Bubble Soccer am Samtsag, 22. Juli, war wieder ein voller Erfolg: Am Ende des verletzungsfreien Turniers holte sich die Truppe „Urtypisch Wir“ den Sieg unter insgesamt 35 Mannschaften. Vorjahressieger „Bauern München“ mussten sich heuer mit dem zweiten Platz begnügen – gleich bei der Siegerehrung kündigten die Burschen aus dem Bezirk Kirchdorf an, sich im nächsten Jahr zu revangieren. Dritter wurde der „1. FC Hoavatslos“, auf Platz 4 landete das Team „FC Forelle“.Auch in nur fünf Minuten Spielzeit kommt man in den 10-Kilo-schweren Bubbles ordentlich ins Schwitzen: Den ganzen Tag über konnten sich die Sportler im eigens bereitgestellten Pool abkühlen. Lustige Sidegames mit Planenrutschen, Fußball-Dart & Co. sorgten für Abwechslung in den Spielpausen. Am Anschluss an die Siegerehrung heizte DJ Rainbow den Feiernden bei der After-Bubble-Party nochmal ordentlich ein.