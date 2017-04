Vize-Staatsmeistertitel im Kickboxen für Lukas Felbauer

25.04.2017, 13:31 Uhr

Kickboxen & Selbstverteidigung für Frauen

Walter Dietinger bis 80 kg SemikontaktLukas Felbauer bis 85 kg Leichtkontakt.Felbauer trat als jüngster im Felde an und erreichte dabei den Vize-Staatsmeistertitel.Für Dietinger war es der erste Einsatz und erreichte dabei den hervorragenden 5. Platz in seiner Gewichtsklasse.Ab Mai neu beim Kickboxclub ist, dass es für Frauen, welche unter ihresgleichen Kickboxen und Selbstverteidigung erlernen wollen, eine eigene Gruppe geben wird.Bei Interesse einfach freitags um 19:30 Uhr in der Wehrgrabenschule in Steyr vorbeischauen.