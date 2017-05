Was für ein Auftritt des Tri Team Kaiser…

07.05.2017, 21:38 Uhr

Der Sprinttriathlon in Braunau ist mittlerweile ein Fixpunkt für viele Triathleten, so auch für das Tri Team Kaiser. 600m / 29 km / 6 km waren die Distanzen, die es schwimmend, auf dem Rad und laufend zu bewältigen galt.Pünktlich um 10:00 Uhr startete die erste Welle. Nur wenige Hartgesottene wagten sich bei diesen Temperaturen, Wasser 20 C° und Luft 12 C°, ohne Neopren in das 50m Sportbecken.Trotz kühlen und windigen Verhältnissen auf der Strecke konnten beachtliche Leistungen erzielt werden. Dieser „Kaiserliche“ Auftakt war also nicht nur ein perfekter Formtest für jeden einzelnen, sondern auch eine großartige Motivation für die kommende Saison.