Austauschstudierende präsentieren ihre Heimatländer am Campus Steyr

10.05.2017, 11:57 Uhr

Die 20-jährige Julia Gittins aus Pittsburgh/Pennsylvania ist Austauschstudierende an der FH OÖ Campus Steyr. Bei der International Fair am 17. Mai wird sie – wie viele andere Studierende - ihr Heimatland vorstellen.

„International Fair“

Österreichische vs. Amerikanische Traditionen

STEYR. Von 15. bis 17. Mai steht der FH OÖ Campus Steyr ganz im Zeichen der Internationalität. 23 internationale Gastprofessoren halten im Rahmen der International Week spezielle Vorlesungen zu Management- und tagesaktuellen Themen.Höhepunkt der International Week: die International Fair am Mittwoch, dem 17. Mai ab 17.30 Uhr – die kostenlos und frei zugänglich ist. Austauschstudierende präsentieren dabei am Campus Steyr ihre Heimatländer mit traditionellen Schmankerln, Tänzen, Gesängen und mehr. 19 verschiedene Länder sind vertreten – u.a. auch die USA, die von Austauschstudentin Julia Gittins (20) vorgestellt werden.Julia Gittins ist seit Anfang des Semesters in Steyr an der Fakultät für Management. Der Wunsch nach OÖ zu kommen entstand bei ihr durch Erfahrungen als Au-Pair und Englisch-Tutorin in Weistrach. Mit ihrer Wahl, an der FH OÖ in Steyr zu studieren, ist sie mehr als zufrieden: „Am liebsten spaziere ich in Steyr mit einer Eistüte herum und genieße die historische Altstadt. Ich bin davon fasziniert, wie gut hier alles erhalten ist. Es ist wunderschön!“, schwärmt die 20-Jährige. Gewöhnungsbedürftig findet sie hingegen die vielen kleinen Landstraßen ohne Beschilderung und die vielen Kurven.Julia Gittins wohnt nicht direkt in der Stadt, sondern bei einer Gastfamilie in Weistrach, wo sie voll ins Gemeindeleben integriert ist. Sie unterrichtet im Dorf Zumba, wurde für die örtliche Mostkost sogar extra mit einer österreichischen Tracht eingekleidet. Wie traditionelle Outfits und Events in ihrer Heimat Pittsburgh aussehen, verrät sie bei der International Fair. Hier geht's zu mehr Infos zur International Week.