Berufe hautnah erleben

18.09.2018, 10:36 Uhr

4. Ennstaler Berufserlebnistag: 20 Betriebe präsentieren ihre Ausbildungsmöglichkeiten.

BEZIRK. Gemeinsam mit dem TDZ Ennstal sowie der Wirtschaftskammer Oberösterreich organisiert die Initiative Lebensraum Ennstal bereits zum 4. Mal diese Berufsinfomesse am Freitag, 5. Oktober, von 8 bis 17 Uhr im TDZ Ennstal. Hier kommen Schüler selbst mit den Betrieben in Kontakt. Zukünftige Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe erhalten so die Chance, sich gegenseitig kennenzulernen.Mehr als 20 ausstellende Betriebe sowie WIFI, WKO, AMS, Polytechnische Schule und Berufsbildende Schule Weyer bieten ca. 400 Schülern aus dem Ennstal einen bunten Branchenmix, der die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten der insgesamt fast 70 Ennstaler Lehrbetriebe aufzeigt. Eingeladen sind alle, die diese Chance zur Information aus erster Hand nutzen wollen: Jugendliche, Lehrer, Eltern und Großeltern sind im TDZ willkommen!Wie schon in den Vorjahren werden auch heuer wieder Einblicke in den lokalen Arbeitsmarkt gegeben und sowohl Begegnungszonen als auch Informationspools für zukünftige Lehrlinge geschaffen. Die Wanderausstellung #werktags sowie eine Station zum spielerischen Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge ergänzen das Angebot. Dank der guten Zusammenarbeit mit den Berufsinformationslehrer/innen können alle Schulen den Berufserlebnistag miterleben. Die teilnehmenden Klassen werden von Lehrlingen aus der Region begrüßt und durch die Ausstellung geführt. „Der Berufserlebnistag ist für alle Seiten spannend, das Feedback von Jugendlichen, Lehrern und Unternehmern ist durchwegs positiv und wir freuen uns über jeden interessierten Besucher!“ meint Erika Lottmann, Sprecherin der Initiative Lebensraum Ennstal. Mit den verlängerten Öffnungszeiten sollen auch Eltern die Möglichkeit haben, sich mit ihren Kindern gemeinsam über deren weiteren Ausbildungsweg zu informieren.