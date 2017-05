Berufsschule Steyr 1 bildet wiffe Köpfe aus

05.05.2017, 10:43 Uhr

Derzeit absolviert der Steinbacher seine Lehre bei MAN Truck & Bus Österreich GmbH in Steyr. Zusätzliches Theorie- und Praxiswissen bekommt Mitterhuber in der Berufsschule Steyr 1.13 Stationen galt es für die Anwärter zu überwinden, unter anderem das Lesen von Schaltplänen, Messen von Widerständen, Übersetzen englischer Fachausdrücke, Prüfarbeiten an Lkw-Druckluftbremsen.Alle Infos rund um Berufsschule Steyr 1In der Berufsschule Steyr 1 wird den Schülern der Lehren KFZ-Technik, Kunststoffformgebung und -technik, Produktionstechnik, Werkzeugbautechnik, Zerspanungstechnik, Skierzeuger sowie Kunststoff-Werkzeugbautechnik das nötige theoretische Wissen vermittelt. Über die Technik hinaus werden an der Berufsschule Wertevermittlung, Sportveranstaltungen, Erasmus Auslandspraktika, Native Speaker, die in den Unterricht kommen und auch Intensivsprachwochen, angeboten.