CHE-Hochschulranking: Logistik in Steyr an der Spitze

11.05.2017, 09:42 Uhr

Studierende der FH OÖ sind mit der Fachhochschule zufrieden – wie das aktuelle CHE-Hochschulranking zeigt. Die Studienbereiche „Digital Business“, „Produktion und Management“, „Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement“ der FH OÖ Fakultät für Management in Steyr liegen mit ihren Bewertungen im Spitzenfeld, der FH OÖ Studiengang „Logistik“ wurde überhaupt als einziges Studium in Österreich in allen Kategorien mit „sehr gut“ bewertet, schnitt somit am besten ab.

STEYR. Die Studierenden beurteilten im Rahmen des CHE-Hochschulrankings Studiensituation insgesamt, Studierbarkeit, Betreuung durch Lehrende und internationale Ausrichtung ihrer Studiengänge. Auch einem Faktencheck, einer objektiven Beurteilung, wurden die Studiengänge vom Centrum für Hochschulentwicklung unterzogen.Ergebnis: Die FH OÖ Fakultät Steyr führt im Österreich-Vergleich mit dem Studiengang „Logistik“, der als einziges Studium in allen Detailbereichen von Studierendenbewertung und Faktencheck, mit einem „sehr gut“ beurteilt wurde. „Digital Business“, „Produktion und Management“ und „Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement“ schafften es ebenfalls ins Spitzenfeld. Die Studierenden bewerteten insbesondere die Betreuung durch Lehrende, Unterstützung, Praxisbezug und Ausstattung der Räume top.Bei „Global Sales and Marketing“ sowie „Prozessmanagement Gesundheit“ wurde die Studierbarkeit, also die Organisation und Abstimmung der Lehrinhalte, sowie die Unterstützung im Studium positiv von den Studierenden bewertet. Auch im Faktencheck schnitten die Studiengänge sehr gut ab. Dekanin Magarete Überwimmer: “Wir nehmen das Feedback der Studierenden sehr ernst und sehen jede Befragung als Chance und Auftrag, mit unseren Studierenden gemeinsam Verbesserungspotenziale zu finden. Erst vor wenigen Monaten stellten uns internationale Gutachter beim Fakultäts-Audit, das ebenfalls eine Befragung der Studierenden inkludiert, ein sehr positives Zeugnis aus.“Bei dem Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) wurden dieses Jahr Studiengänge von insgesamt 300 Hochschulen im deutschsprachigen Raum in den Bereichen BWL, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Soziale Arbeit. Aus Österreich haben dieses Jahr zehn Fachhochschulen mit 114 Studiengängen teilgenommen.Infos dazu: https://ranking.zeit.de/che/de/