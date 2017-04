Der "Vielfalter" startet durch

26.04.2017, 02:30 Uhr

Kreative Ideen rund um den Nationalpark Kalkalpen werden gesucht

BEZIRK. Ins Leben gerufen wurde die Initiative vom Nationalpark Kalkalpen, dem Regionalforum, der WKO Steyr, der Familie Scheuch Privatstiftung sowie den Leadergruppen Nationalpark Kalkalpen und Traun4tler Alpenvorland. Als weiterer Partner ist die Sparkasse OÖ an Board. Ziel des Wettbewerbs ist es, nachhaltiges Unternehmertum und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu fördern und gleichzeitig das Potenzial des Nationalparks auszuschöpfen. Mitmachen können sowohl Privatpersonen und Vereine als auch Start-ups und Unternehmen aus der Region Steyr-Kirchdorf. Ideen aus den Bereichen Nachhaltiger Tourismus, Gesundheit, Landwirtschaft, Lebensmittel und Holz können eingereicht werden. Aus den Einreichungen werden vorerst sechs Gewinner ermittelt, die an einem fünfmonatigen Gründerprogramm teilnehmen. Im Anschluss daran wird der Sieger ermittelt. Für jene, die noch ein wenig Unterstützung bei ihrer Ideenfindung benötigen, werden zwei Workshops angeboten. "Wir bieten den vielen kreativen Menschen in unserer Region die Chance, sich mit professioneller Hilfe weiterzuentwickeln. Der Vielfalter soll uns wieder ein Stück weiterbringen bei der Positionierung unserer Region als Lebensraum mit Zukunft", so Landtagsabgeordneter Christian Dörfel.

Die zwei Ideenworkshops finden am 5.5. und 13.06., im TDZ in Reichraming statt. Die TeilnehmerInnen bekommen mehr Informationen über den Contest, lernen die Personen kennen, die dahinter stehen und entwickeln gemeinsam mit spannenden UnternehmerInnen ihre Ideen mit nachhaltigem Nutzen für Natur, Land und Leute.Eine Portion Inspiration, 5. Mai, 14 bis 18 Uhr - Der erste Ideenworkshop am 5.05. ist für alle, die gerne am Wettbewerb teilnehmen wollen aber noch Inspiration für die zündende Idee brauchen und für die, die schon eine unternehmerische Idee haben und gerne mit anderen weiter daran basteln möchten. Die TeilnehmerInnen treffen während des vierstündigen Workshops spannende UnternehmerInnen und bekommen Werkzeuge an die Hand, um ihre eigenen Ideen mit einem hohen nachhaltigen Nutzen für Natur, Land und Leute zu entwickeln.Der letzte Feinschliff, 13. Juni, 15 bis 19 Uhr Auch im zweiten Workshop unterstützen ExpertInnen die TeilnehmerInnen beim Ausbau ihrer unternehmerischen Ideen. Dabei liegt der Fokus vor allem auf dem letzten Feinschliff der Idee sowie der Bewerbungsunterlagen."Wir bieten den vielen kreativen Personen, Organisationen und Unternehmen in der Region die Chance, sich mit professioneller Hilfe weiterzuentwickeln. In Summe soll uns dieser Wettbewerb wieder ein Stück weiterbringen bei der Positionierung unserer Region als Lebensraum mit Zukunft“.„Entscheidend für eine zukunftsfähige Landwirtschaft ist, das die Direktvermarktung weiter ausgebaut wird und auch die Zusammenarbeit zwischen Genossenschaften, Bauern & Handel in Form von Vertragslandwirtschaft verbessert wird. Digitalisierung heißt die Herausforderung auf für die Landwirte/innen; vor allem in Bezug auf die Arbeitsabläufe – in der Produktion und in der Vermarktung – hier werden Kooperation zwischen den Betrieben entscheidend für den künftigen Erfolg der mittelständischen Landwirtschaft sein. Es wäre wünschenswert, wenn im Projekt hierzu neue Ideen in Form von innovativen Lösungen bzw. Geschäftsmodellen aus der Region kommen“."Der Wettbewerb soll innovativen Geschäftsideen und klugen Einfällen im Zusammenhang mit unseren Stärken in der Region rund um den Nationalpark zum Durchbruch verhelfen. Wir sind davon überzeugt, dass da einiges in den Köpfen schlummert, was uns auch als Region voranbringen kann“."Ziel des Wettbewerbs ist es, nachhaltiges Unternehmertum und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu fördern und gleichzeitig das Potenzial des Nationalparks auszuschöpfen“.„Mit dem Vielfalter wollen wir das Potenzial Österreichischer Nationalparks über traditionelle Tätigkeiten hinaus systematisch nutzbar machen und nachhaltiges Unternehmertum im ländlichen Raum fördern“.Ohne unsere Partner wäre die Umsetzung des VIELFALTERS nicht möglich gewesen, daher geht ein besonderer Dank und anderem an die Stiftung Blühendes Österreich, die Raiffeisenbank (Region Siering-Enns), den Impact Hub Vienna, den Lebensraum Ennstal sowie die Sparkasse Oberösterreich.„Der Ideencontest fördert die Nachhaltigkeit in der Region und verzahnt die wirtschaftliche Entwicklung mit den unternehmerischen Ideen unter Einbeziehung des Juwels Nationalpark Kalkalpen. Gerne unterstützen wir das ambitionierte Projekt, das Chancen fördert und neue Ideen im Auge hat.“Die Bewerbung ist ab sofort unter www.der-vielfalter.at möglich.