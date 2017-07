Elektro Kammerhofer macht Lehrlingen Lust auf mehr

23.07.2017, 09:22 Uhr

„Wer nicht nur erledigt, was aufgetragen wird, sondern auch vorausdenkt und das große Ganze sieht – der kann mit einer Lehre viel erreichen. Das ist unsere Botschaft für junge Auszubildende. Und wer später als Chef die anstehenden Projekte und auch die Sorgen der Mitarbeiter ganzheitlich betrachtet, der kann dann auch mit ruhigem Gewissen führen.“ So erklären Ernest Schulz und Andreas Flath, die Eigentümer des Red Zac Kooperationsbetriebs Elektro Kammerhofer in Steyr, nicht nur ihr eigenes Erfolgsrezept, sondern auch wieso junge Menschen eine Lehre als Chance begreifen sollten.

Dass der Weg vom Lehrling zum Chef möglich ist, wissen Schulz und Flath aus eigener Hand: Sie selbst begannen vor mehr als 30 Jahren als Lehrlinge im Elektrofachhandel und arbeiteten sich Stück für Stück nach oben. „Die Entwicklung vom Lehrling zum Chef war dabei nicht geplant. Schritt für Schritt mehr Verantwortung übernehmen und ständiges Dazulernen waren wichtige Faktoren, dass es sich so ergeben hat“ erinnert sich Geschäftsführer Schulz. „Über unseren Weg sprechen wir auch gerne mit jungen Menschen – einfach, um ihnen Mut zu machen, dass mit Fleiß und Engagement vieles möglich ist“ ergänzt Andreas Flath.In Sachen Tipp für junge Auszubildende, die Großes erreichen wollen, sind sich die beiden Kenner der Karriereleiter einig: „ Es gibt im Beruf immer wieder Chancen – man muss sie aber auch erkennen und im richtigen Moment zugreifen. Auf das nächste Mal warten ist die falsche Strategie.“