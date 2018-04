Firmenroas der Jungen Wirtschaft in Dietach

27.04.2018, 06:35 Uhr

Danach ging es weiter zu Weba Werkbau Betriebs GmbH, dort begrüßte Geschäftsführer Hannes Feuerhuber die Gäste. Nach einer Powerpointpräsentation ging es mit einer Werksführung durch das Betriebsgelände. 1982 wurde die Weba Werkzeugbau Betriebs GmbH in Steyr gegründet. Aufgrund der einzigartigen Kompetenz für Warmverformwerkzeuge sowie für komplexe Uniformwerkzeuge für hochfeste und sicherheitsrelevante Strukturteile hat sich weba weltweit als bedeutender Marktteilnehmer in der Automobilindustrie etabliert. Eine Exportrate von über 95% sorgt für expantives Wachstum in den Kernmärkten Deutschland, Tschechien, Spanien, China, USA und Mexiko. Mittlerweile beschäftigt die Firma rund 400 Mitarbeiter. Nach dem interressanten Rundgang ging es weiter ins Johanns , dort wurde noch gemütlich bei Getränken und Imbiss genetzwerkt.