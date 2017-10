Herbstempfang des Wirtschaftsbundes Steyr Land in Wolfern

08.10.2017, 23:08 Uhr

In einer Podiumsdiskussion mit Wirtschaftsbund-Bezirksobfrau Judith Ringer, Nationalrat Johann Singer und dem Unternehmer Alexander Mehler stand vor allem die Frage, wie Unternehmen diesen Veränderungen und Herausforderungen begegnen können im Mittelpunkt. Für Alexander Mehler ist das positive Betriebsklima, wie es in seiner Firma herrscht, ein Erfolgsfaktor. Freude am Job zu haben und sich gegenseitig zu motivieren, seien wichtige Grundpfeiler, betonte Mehler. Dennoch sei der Fachkräftemangel auch in der Region deutlich zu spüren. Um hier entgegen zu wirken, muss das Image der Lehre verbessert werden. Judith Ringer wies darauf hin, dass gut ausgebildeten und leistungsbereiten Lehrlingen viele Karrieremöglichkeiten offen stehen. Auch die Urbanisierung ist im Bezirk Steyr Land, mit der Abwanderung im inneren Ennstal, ein Thema. Hier sei es notwendig, die Rahmenbedingungen für die Menschen überall so zu gestalten, dass eine Perspektive gegeben ist, so Johann Singer. Dazu zählt der Ausbau der Infrastruktur mit Breitband und Mobilität sowie der dazugehörige Wohnraum. Paul Eiselsberg wies abschließend darauf hin, dass sich jeder Einzelne die Frage stellen müsse, wie er ganz persönlich mit dem Wandel umgeht, denn kommen tut dieser auf jeden Fall.