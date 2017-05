Höflinger Personalservice - wir arbeiten für Ihre Zukunft

08.05.2017, 13:01 Uhr

Ziel von Höflinger Personalservice GmbH ist es für all seine Partner-Firmen sowie Mitarbeiter - eine faire und verlässliche Basis zu schaffen.

GARSTEN. „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen“ Nach diesem Motto wurde 2013 die Fa. Höflinger Personalservice GmbH, in der Gemeinde Garsten bei Steyr gegründet."Dieses Zitat von Goethe zeigt, dass man mit einer guten Einstellung und Fleiß sämtliche Hindernisse ins Positive wenden kann." so Gerhard Höflinger.öflich _rofessionell _tabil

Bei Höflinger Personalservice stehen Fairness und die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Kunden an erster Stelle. Stärke, Kompetenz und kundenorientiertes Handeln, sind die wichtigsten Pfeiler im Wirken des Unternehmens.Für die Metallindustrie und den Anlagenbau, vor Ort wie auch für Einsätze EU-weit sucht das Garstner Unternehmen mit einer Niederlassung in Dietach laufend Mitarbeiter.Bewerbungsgespräche außerhalb der Büozeiten nach Terminvereinbarung möglich!Höllstraße 5, 4451 GarstenTel.: (+43) 7252 / 51 509Fax.: (+43) 7252 / 51 509 - 4office@hoeflinger-personalservice.at(LV, Kunden und Personalberatung):Nöckhamstraße 9, 4407 DietachTel.: (+43) 7252 / 51 509Fax.: (+43) 7252 / 51 509 - 4office@hoeflinger-personalservice.atMo.-Fr. 8 bis 12 UhrWeiter Informationen finden Sie auf: