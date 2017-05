Keine Scheu vor dem Smartphone: Handyschule für Senioren

10.05.2017, 10:35 Uhr

emporia und Hartlauer eröffnen Steyrs erste Handyschule für ältere Menschen

Worauf achten beim Smartphone-Kauf

STEYR. Viele ältere Menschen sind noch ohne Telefon aufgewachsen. Die Jüngeren unter den Älteren kannten noch den Viertelanschluss. Und heute sollen sie mit einem Smartphone hantieren. emporia und Hartlauer eröffnen jetzt Steyrs erste Handyschule, damit auch Senioren smart telefonieren können.Aktuell besitzen nur 18 Prozent der über 65-Jährigen ein Smartphone. Viele fühlen sich von den modernen Geräten überfordert, wollen aber nicht auf eine Kamera, Navigationsdienste oder Whatsapp verzichten. Um diesen Menschen den Umstieg von einem Tastentelefon auf das Smartphone zu erleichtern und Ängste vor der neuen Technologie zu nehmen, bietet emporia Telecom gemeinsam mit Hartlauer die Handyschule an.Innerhalb von drei Stunden werden die Senioren behutsam an die wichtigsten Anwendungen herangeführt und mit Grundbegriffen wie WLAN oder App vertraut gemacht. Es werden die wesentlichen Unterschiede zum Tastentelefon erläutert und es gibt eine umfassende Beratung, worauf ältere Menschen beim Kauf eines Smartphones achten sollen. Die Kauf- und Produktberatung ist produktunabhängig, es stehen unterschiedliche Marken zum Ausprobieren zur Verfügung.



„Noch mehr Menschen mit Hilfestellung unterstützen“

Eveline Pupeter, Eigentümerin des Linzer Seniorenhandy-Herstellers emporia Telecom, ist überzeugt: „Kommunikation ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Alltags. Gerade ältere Menschen sind davon oft ausgeschlossen. Wir sehen es deshalb als wichtige Aufgabe, älteren Menschen den Zugang zur Kommunikation zu erleichtern.“Robert F. Hartlauer: „Senioren, die bereits auf ein Smartphone umgestiegen sind, werden meist zu begeisterten Nutzern. Oft ist es nur die erste Hürde, die es zu überwinden gilt. Als führender Handyexperte in Österreich beraten und unterstützen wir unsere Kunden täglich in unseren Geschäften, damit der Start leichter gelingt. Nun wollen wir gemeinsam mit emporia noch einen Schritt weitergehen und mit der Handyschule noch mehr Menschen mit Hilfestellung unterstützen.“Ältere Personen, die bisher ein Tastentelefon verwenden und überlegen, auf ein Smartphone umzusteigen.23. Mai, 9-12 Uhr, Hartlauer-Filiale in Steyr, Stadtplatz 6Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung bei Christina Landl, Tel. 0732/ 777 717 118, E-Mail landl@emporia.atKosten 20 Euro pro Teilnehmer (zu bezahlen direkt bei der Veranstaltung).