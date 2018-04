Neuer Vertriebsleiter mit internationaler Ausrichtung bei NKE Austria

29.04.2018, 09:56 Uhr

Vor seiner neuen Aufgabe bei NKE war der gebürtige Spanier bei ABB in Spanien und für Mann + Hummel in Spanien, im asiatisch-pazifischen Raum und in Deutschland tätig. Mit seiner internationalen Ausrichtung ergänzt er das Team des Steyrer Unternehmens, das seit zwei Jahren Teil der Fersa Group ist, ein Zusammenschluss von NKE und der spanischen Fersa Bearings.„Mit Jesús Monforte setzen wir den nächsten Schritt zur Internationalisierung der NKE Austria und der Fersa Group“, sagt Thomas Witzler, Geschäftsführer von NKE. „Herr Monforte verbindet viele Jahre Erfahrung aus dem Automotive-Bereich mit Expertise aus klassischen Industrieanwendungen. Wir wollen damit noch näher an unsere Kunden in den strategischen Branchen rücken und auch für globale Kunden eine echte Alternative werden.“„Mein Ziel ist die Entwicklung des Vertriebsteams zur Konsolidierung der Marke NKE als strategischer Partner der wichtigsten OEM“, sagt der neue Vertriebsleiter. „Zu den größten Herausforderungen gehört die Bündelung unserer Maßnahmen und die Steigerung der Verkaufszahlen in jenen Marktsegmenten, in denen Wälzlager aus Steyr und den anderen Produktionsstätten unserer Unternehmensgruppe am effizientesten eingesetzt werden können.“NKE und Fersa Bearings sind international in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Lagern für die globalen Automobil- und Industriemärkte tätig, wobei Fersa den Automotive- und NKE den Industriebereich abdeckt. Die Unternehmensgruppe ist mit vier Produktionswerken, sechs Vertriebszentren und vier Standorten für Forschung und Entwicklung – davon zwei in Europa und zwei in Asien – auf allen fünf Kontinenten vertreten und mit ihren Vertriebsbüros und Handelspartnern in mehr als 86 Ländern präsent. Am Standort Steyr sind Technik, Produktentwicklung, Fertigung, Finalbearbeitung und Montage der NKE-Standard- und Sonderlager sowie Qualitätssicherung, Logistik, Verkauf und Marketing konzentriert.