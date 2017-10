„Nicht nur Stylisten, sondern Psychologen“

05.10.2017, 06:00 Uhr

Berufung quasi in die Wiege gelegt: Rudolf Meidl war selbst Lehrling im Familienunternehmen.

STEYR. Rudolf Meidl hat in vierter Generation den von seinem Urgroßvater 1860 gegründeten Betrieb in Steyr übernommen. Esther Aigner ist Lehrling bei Dessange Rudolf Meidl.1990 wurde unser Wiener Salon zu Dessange. Fünf Jahre später, also 1995, habe ich in Steyr den Salon auch zu Dessange gemacht. Trotzdem ist es noch so, dass meine älteren Kunden zu „Meidl“ gehen und die jüngeren zu „Dessange“.

Durch die besten Mitarbeiter, die spezielle Schulungen machen, wird Dessange perfekt zum Ausdruck gebracht. Außerdem ist Dessange der einzige Frisör mit Draht nach Paris. Dessange hat zwei Eigenmarken: zum einen Phytodess und zum anderen Dessange Paris. Wir sind nicht nur Stylisten, sondern eine Art Psychologen. Wir hören uns an, was gewünscht wird und beraten – so können wir dem Kunden das bieten, was er möchte.Ich möchte, dass sie zum Salon stehen und stolz darauf sind, in diesem Geschäft zu arbeiten. Sie sollen Freude daran haben ihren Kunden dabei zu helfen, besser auszusehen. Dessange vermittelt Luxus und das sollen meine Mitarbeiter verstehen und dazu beitragen, jeden Kunden glücklich zu machen. Sie sollen ihre Leidenschaft in vollen Zügen raus lassen.