Präsent und sichtbar sein

01.05.2018, 07:35 Uhr

Anna Demel kommt mit Vortrag "Sich.sehen.lassen" nach Steyr

BEZIRK. Anna Demel ist Künstlerin, Coach, Mentorin und geschäftsführende Art-Direktorin von Express yourself, einem Unternehmen für Beratung und Kreation mit Sitz in Wien. Sie arbeitet mit Menschen, die vorne stehen und dort sichtbar werden. Meist in Spitzensport, Top-Management, Kunst und Performance. Demel ist spezialisiert auf das Thema Personal Leadership als Basis für Wirksamkeit im Dienste der Gemeinschaft. Präsenz, innere Haltung und Begegnung sind in diesem Zusammenhang für sie elementare Kernthemen. Die Wienerin vermittelt diese in maßgeschneiderten Designs mit starkem Augenmerk auf den Praxistransfer und initiiert so nachhaltige Veränderungsprozesse von Einzelpersonen und Teams. Ihr Knowhow vereint einzigartig die jahrzehntelange Erfahrung von großen Bühnen- & TV-Produktionen als Tänzerin, Choreographin und Creative Producer mit ihrer high-level Coaching-Expertise, die die Performance-Standards der Erfolgreichsten über klare Prinzipien und konkret umsetzbare Handlungsanweisungen vermittelt. Demel war unter anderem Performance-Coach bei der Castingshow "Popstars" und hat bereits drei Mal die Eröffnungsshow des Life Balls inszeniert. Seit sieben Jahren hält Demel eine mehrteilige Seminarreihe mit Österreichs erfolgreichstem Olympia-Sportler Felix Gottwald zu den Themen persönliche Ressourcen, menschliche Entwicklung und erfüllende Lebensgestaltung. Seit vier Jahren bietet Demel den Workshop "Sich.sehen.lassen" zum Thema Bühnenauftritt und Selbstwirksamkeit.

Vortrag

Frau in der Wirtschaft lädt gemeinsam mit dem AMS Steyr am Donnerstag, 24. Mai, zum Vortrag "Sich.sehen.lassen. Von der Verantwortung ganz Frau zu sein" von Anna Demel. Der Vortrag gibt den Teilnehmern innerhalb einer Stunde Einblick in die zentralen Parameter für größtmögliche Wirksamkeit beim öffentlichen Auftritt – sei es auf der Bühne, bei einer Präsentation, im Mitarbeitergespräch, beim Interview. Gebündeltes Knowhow, hocheffizient, prägnant vermittelt. Ziel ist ein neues Selbst-Bewusstsein im tagtäglichen Geschäft, das eigenverantwortlich und ressourcen-orientiert jederzeit aktiviert werden kann. Anna Demel wird wichtige praktische Grundlagen vermitteln und auch Raum lassen für spezifische Fragen aus dem Publikum. Beginn: 19 Uhr in der WKO Steyr. Begrenzte Teilnehmerzahl - Anmeldung erwünscht. Eintritt: 5 Euro.